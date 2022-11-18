18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı! Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti.

Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı! Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yapmış olduğu “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısını değerlendirdi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 02:08
Takip Et

Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın Akşener’e yaptığı çağrının arka planını açıkladı!

Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı! Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti.
+
Aa
-

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı, “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısı konuşuldu.

“BU SÖZLER, BU ÇAĞRI 2023 SEÇİM SONRASINA UZANAN BİR BAKIŞ AÇISI”

Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran Yarkadaş, “AK Partililere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partililerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

“MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBEDECEĞİNİ TÜM AKP KABULLENMİŞ DURUMDA”

Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı ve eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ise, “AK Partililerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AK Parti kabullenmiş durumda benim gördüğüm" ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı ise, tüm bunların algı olduğunu düşündüğünü belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
3
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
4
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
5
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
6
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
7
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
﻿9 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
﻿9 kente
﻿9 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
﻿ABD’de Pelosi tekrar aday olmayacağını açıkladı
﻿ABD’de Pelosi tekrar aday olmayacağını açıkladı
﻿ABD’de Pelosi tekrar aday olmayacağını açıkladı
﻿Gazze'de apartman yangını: 21 ölü
﻿Gazze'de apartman yangını: 21 ölü
﻿Gazze'de apartman yangını: 21 ölü
﻿Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
﻿Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
﻿Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.