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Moderatör müdahale etkmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi

tv100'ün ilgi ile izlenen Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 00:26
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Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi! Moderatör müdahale etkmek zorunda kaldı

Moderatör müdahale etkmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
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tv100’de yayınlanan Taksim Meydanı programında, tv100 yazarı Barış Yarkadaş ile Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında gerginlik yaşandı.

Son zamanlarda vatandaşların yaşam biçimlerine yapılan müdahalede artış olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş, “Bir insan kendisini sokakta kendini tedirgin hissediyorsa siyasetin sorunu bunu çözmektir. Festivaller yasaklanıyorsa yaşam biçimlerine müdahaledir. Muhalif kanallar kapatılıyorsa, sürekli ceza veriliyorsa bu yaşam biçimine müdahaledir. Festivallerin, tiyatroların yasaklanması bir sorun değil mi. Hepsi birer yaşam biçimine müdahale” diye konuştu.

Yarkadaş’ın, festival ve konser iptallerinin yaşam biçimine müdahale olduğu sözlerine karşılık Hacı Yakışıklı, “Türkiye’de her gün yüzlerce konser oluyor. Yüzlerce festival yapılıyor. Üç tane konser iptal edildi diye yaşam biçimine müdahale mi olur” dedi.

Yaşam biçimine müdahale olduğunu yinelen Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Senin nasıl yaşama biçimin varsa başkalarının da yaşama özgürlüğü, inanç özgürlüğü var. Örneğin Aleviler. Cem evlerini ibadethane yerine Turizm Bakanlığına bağladılar. Kültürel bir varlıklarmış gibi Kültür ve Turizm bakanlığına bağlandı Aleviler. Al sana yaşan biçimine müdahale”

İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesinin ardından moderatör Gürkan Hacır araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi.

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