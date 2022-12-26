Barış Yarkadaş İmamoğlu'nun yerine getirilecek AKP'li ismi açıkladı. Flaş iddia

TV100 yazarı Barış Yarkadaş Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkati çeken bir iddiada bulundu.

“AKP kulislerinde dile getirilenlere göre, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması halinde bu koltuk için üç isim geçiyor. “ diyen Yarkadaş:

“Bunlardan biri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğeri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, diğeri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.” İddiasında bulundu.

Yazısının devamında Yarkadaş, “Ancak son dönemde ibrenin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i gösterdiği belirtiliyor. Hilmi Türkmen’in son dönemlerde İstanbul sermayesinin gözdesi haline gelen Üsküdar'ı yönettiğine vurgu yapan bazı AKP’liler, 'Hilmi Bey İstanbul’u da rahatlıkla yönetebilir' diyor." İfadelerini kullandı.

Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'terörle iltisaklı kişilerin işe alınması' dosyasının iktidar kanadının İBB'yi CHP'nin elinden almakta kararlı olduğunu gösterdiğini söyledi. Yarkadaş yazısında "Hatta bu kararlılık öyle bir aşamaya geldi ki; siyaset kulislerinde artık İmamoğlu’nun ‘’görevden uzaklaştırılması’’ halinde yerine gelecek isim bile telaffuz ediliyor.” İfadelerini kullandı.

LİSTE HAZIRLIĞI

Yazısının devamında Yarkadaş şöyle dedi:

AKP iktidarı, İmamoğlu’nun 'terör soruşturması' bahane edilerek görevden uzaklaştırılması halinde ne yapılacağına dair oyun planını da raftan indirmiş. Önceki gün konuştuğum İmamoğlu’na yakın bir isim, 'Belediyenin genel bütçesi ve iştirak şirketlerinin hacmi, AKP’nin gözlerini kamaştırıyor. AKP, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor' diyordu.