Barışın adı; Sırrı, soyadı; Önder olsun.

Ertuğrul Özkök Meclis başkanvekili ve DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı için duygulu yazısında diyor ki;

“Bir ölüm bir ülkeyi bu kadar mı içten hüzünlendirir…

Hem de seçimlerde yüzde 10 oy almış bir partinin milletvekilinin ölümü…

Daha düne kadar, yanına yaklaşana “hain” damgasının vurulduğu, eş başkanının 8 yıldır hapiste çürütüldüğü küçük bir partinin milletvekili, nasıl olur da bir milletin ruhunun kahir ekseriyeti haline gelir?

Ne kaldı Sırrı Süreyya'dan bize?

Çok önemli bir mesaj var bu beklenen ölümde…

En çok da kendini hâlâ bu ülkenin çoğunluğu sayan, toplumun geri kalan kısmına kibirle ve öfkeyle bakan siyasetçilere…

İşte onlara büyük bir hayat bilgisi dersi var.

Önce onların sormaları lazım kendilerine,

Nedir bu? Anlamadığımız ne var bu ölümde? Ne kaldı Sırrı Süreyya’dan bizlere…

Güle güle Sırrı Süreyya…

Bize, bu millete harika bir tebessüm bıraktın…

Artık sıra o tebessümü bir mutluluk kahkahasına çevirmekte

Milletçe onu da başaracağız inşallah…

Ve her gülücükte seni hatırlayacağız…”

Sevgili Özkök; Bu kadar mı diye düşündüm.

Cezaevlerinden meclis başkanvekilliğine giden siyasi mücadeledeki yaşam hikayesinden ders çıkarmamız lazım.

Meclis başkanvekili olarak bir yıl önce diyor ki,

“Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet; affedersiniz boru değil. Hele bugünkü ortamda; 'Bir şey olur olmaz, buradan adalet çıkar çıkmaz' diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım.”

Meclis başkanvekilini, 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle” yargılayan bir sistem ya da sistemsizlikte barış olur mu?

“38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan” bir siyasetçi cumhurbaşkanı tarafından resmi törenler ağırlanırsa sistem ya da sistemsizlikte barış olur mu?

“38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle” yargılamak siyasi mi hukuki mi?

40 yıldır devam eden PKK terörünün sonlanması için hasta ve yorgun kalbi ile büyük çaba gösterdi.

Ve Önder, PKK’nın kendisini feshetmesi için önder oldu.

Sevgili Özkök,

Vefat haberini duyar duymaz şunları düşündüm.

PKK silahları bırakarak fesih kararı almalı.

Önder’in barış yolunda geçen hayatı, PKK terörünün sona ermesini sağlamalı.

DEM ve PKK eğer kayıtsız şartsız gerçek barış istiyorlarsa hızlıca karar almalı.

İktidar ve muhalefet mecliste barış manifestosu yayınlamalı.

Terörsüz Türkiye’de;

Barışın adı; Sırrı, soyadı; Önder olsun.

Önder’in gülen yüzü barışın gülen yüzü olsun.

Sevgili Özkök,

Şöyle soruyorsun;

Anlamadığımız ne var bu ölümde?

Yanıtlıyorum;

41 yıldır süren terörün silahlı mücadele ile sona ermeyeceği, terörle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılamayacağı, parçalanamayacağı var on binlerce ölümde.

Terörle hiçbir demokratik hakkın kazanılamayacağı gerçeği var bu ölümde?

Şöyle soruyorsun;

Ne kaldı Sırrı Süreyya’dan bizlere?

Yanıtlıyorum;

Barış umudu kaldı bizlere.

Öyle bir barış olsun ki;

Şehit ver Gazi tek bir Türk ailesi incinmesin.

Meclis’teki tüm partilerin ortak imzası ile barış sağlansın.

Öyle bir barış olsun ki;

PKK ve türevleri belki yarın belki yarından da yakın terör örgütlerini feshetme kararı alsınlar.

Silahlar teslim edilsin.

Suçlular teslim olsun.

Kollarımda şehit veren komando Asteğmen olarak diyorum ki kayıtsız şartsız barış.

Kim barış ve huzur gelsin, tek bir kişi terörden hayatını kaybetmesin istemez ki?

Sevgili Özkök,

Tam bu satıları yazıyordum ki şu haber geldi:

“Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu'nda mayına basan Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu.”

Bir yanda barışa adanmış bir ömrün vefatı.

Bir yanda terör kurbanı Mehmetçiğimizin şehitliği.

Yazacak tek kelime kaldı: Nokta.