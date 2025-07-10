Barışmak için evine gittiği eşini canice katletti

Kaynak: DHA
Barışmak için evine gittiği eşini canice katletti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kişi, barışmak için evine gittiği boşanma aşamasındaki eşini katletti.

Korkunç olay, saat 00.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.B., boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Budak’ın evine giderek kendisiyle konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışmada A.B., yanında bulunan silahla Budak’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Songül Budak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi.

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