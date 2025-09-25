Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı

Kaynak: DHA / İHA
Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı

Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan kavgada bir kadın ile 2 oğlu yaşamını yitirdi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi.

Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.


İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslam ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginler artarken jandarma, taraflar arasında yeni bör olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
Belçika'da 10 gollü maça Emin Bayram damga vurdu
Belçika'da 10 gollü maça Emin Bayram damga vurdu
Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı
Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı
Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı
Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı
Tedesco maç sonu o eksikliğe dikkat çekti: "Daha sert ve kararlı olmalıyız"
Tedesco maç sonu o eksikliğe dikkat çekti: "Daha sert ve kararlı olmalıyız"
Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi
Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi