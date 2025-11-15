Aydın Ticaret Odası (AYTO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES) tarafından gerçekleştirilen Barista eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime katılan 6 aday, teorik ve pratik eğitimlerin ardından katılım belgesi almaya hak kazandı. AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, mesleki eğitimlerin katılımcıların yetkinliklerini artırarak sektöre hazır bireyler kazandırmada önemli rol oynadığını belirterek, "Mesleki eğitimlerimiz, katılımcılarımızın yetkinliklerini geliştirmelerine ve sektöre hazır bireyler olarak kazandırılmalarına büyük katkı sağlıyor. Barista eğitimimiz de bu amaç doğrultusunda başarıyla tamamlandı" dedi.



