Bariyere çarpan minibüs devrildi

Kaynak: DHA
Bariyere çarpan minibüs devrildi

Eyüpsultan'da bir minibüs bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan kimse olmadı.

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu Okmeydanı istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarparak devrildi.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905853-269116.jpg

Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905851-269116.jpg

Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişi Okmeydanı istikametinde meydana geldi.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905854-269116.jpg

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CAZ 156 plakalı minibüs yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905852-269116.jpg

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905850-269116.jpg

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde minibüs içinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905844-269116.jpg

Kaza bedeniyle yan yatan aracın çekiciye alınması için itfaiye ekipleri bariyerleri kesti.

istanbul-d-100-karayolunda-bariyere-c-905843-269116.jpg

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda araç yoğunluğu oluştu.

Devrilen minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Tedesco'dan ilk sözler! F.Bahçe'nin acil ihtiyacını açıkladı
Tedesco'dan ilk sözler! F.Bahçe'nin acil ihtiyacını açıkladı
Döviz krizi riski arttı, ne yapabiliriz?
Döviz krizi riski arttı, ne yapabiliriz?
Kentsel doğuş
Kentsel doğuş
15- 21 Eylül; CHP’nin kriz haftası
15- 21 Eylül; CHP’nin kriz haftası
CHP’nin ve Türkiye’nin çıkış yolu!
CHP’nin ve Türkiye’nin çıkış yolu!