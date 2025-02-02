Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 41 AYB 107 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

aw382783-01.jpg

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet devrildi. Kazada sürücü Mehmet G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un
VAR kararlarının damga vurduğu maç Alanyaspor'un
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'i belli oldu
Samsun’da inşaattan düşen işçi ölümden döndü
İnşaattan düşen işçi ölümden döndü
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi önemli eksik
AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!
AKP'li Şamil Tayyar'dan teğmenlerin ihracı sonrası dikkat çeken paylaşım!