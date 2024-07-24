Bariyere çarpan otomobilin motoru fırladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bariyere çarpan otomobilin motoru fırladı

Samsun’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu Karayolu üzerinde seyir etmekte olan M.B. idaresindeki 61 AT 923 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyir eden tırın sıkıştırması sonucu frenleme yaptı.

Ani frenle birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarparak savruldu.

Savrulan otomobilin motor kısmı koparak karayoluna fırladı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise, motoru yerinden fırlayan aracın kaza yaptığı anı dikkatle izlediler.

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