Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: AA
Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

Mersin Silifke’de seyir halindeki bir otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Otomobilin ikiye ayrıldığı feci kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken otomobildeki 22 yaşındaki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI

Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.

Feci kazada araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralıFeci kazada araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Yol ayrımında zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandıYol ayrımında zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Son Haberler
Meteoroloji il il uyardı: Hem sağanak hem de fırtına kuvvetli olacak!
Meteoroloji il il uyardı: Hem sağanak hem de fırtına kuvvetli olacak!
Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yeniçağ Gazetesi: Başımıza Türk-Kürt-Arap çorabı örülmek isteniyor!
Yeniçağ Gazetesi: Başımıza Türk-Kürt-Arap çorabı örülmek isteniyor!
Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu
Hazır giyimde 145 bin kişi işinden oldu
O sözler sitelerde yok! Saray Erdoğan’ın konuşmasını sansürledi
O sözler sitelerde yok! Saray Erdoğan’ın konuşmasını sansürledi