Bariyere giren araba ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin Silifke’de seyir halindeki bir otomobil refüjdeki bariyere çarptı. Otomobilin ikiye ayrıldığı feci kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken otomobildeki 22 yaşındaki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
REFÜJDEKİ BARİYERE ÇARPTI
Hasan Hüseyin Mavi (20) idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.
YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Mustafa Mert A'yı (22) hastaneye kaldırdı.
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