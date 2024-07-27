Bariyerlerden atlarken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bariyerlerden atlarken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, E-5 Karayolu'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki Musa Karaytu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde E-5 Karayolu Kamiloba mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yasaklı noktada bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Karaytu'ya hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaytu karşı şeride savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak, Karaytu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi morga kaldırılırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karaytu'nun karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması yer aldı.

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