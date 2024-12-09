Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de bariyerlere çarparak takla atan araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Eskişehir'in Ankara-Bursa karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kaza, 03.00 sularında, karayolunun 6. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametine seyir halindeki 19 yaşındaki Mustafa Y.'nin kullandığı 26 TP 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve takla attı.

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Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Mustafa Y. ile yolcular Ceren K., Burcu K. ve 25 yaşındaki Özgür Arslan'ı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Özgür Arslan, hayatını kaybetti.

Özgür Arslan'ın cenazesi, Bozüyük'teki Kasımpaşa Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanede devam ediyor.

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