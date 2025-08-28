Bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği fırladı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında; A.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin lastiği koparken, kazada 2 kişi hafif biçimde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri de yaralanan 2 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.
Ekiplerin araştırmalarının sonrasında otomobil çekiciyle götürüldü.