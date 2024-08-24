Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon iradesini kaybetmesiyle bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Böcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 UH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil kendi şeridinde ters istikamete dönerek durdu. Kazada şans eseri yolun boş olması başka bir kazanın meydana gelmesinin önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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