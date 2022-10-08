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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:23
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Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki B.H'nin kullandığı 34 DBR 320 plakalı boş kasa yüklü tır, Sapanca gişeleri mevkisinde yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı.

Tır, çarptığı bariyerleri aşıp ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. (AA)

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