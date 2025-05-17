BARKAN'da seri üretime geçiliyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
BARKAN'da seri üretime geçiliyor

HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı BARKAN için seri üretim kararı alındı.

HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı BARKAN için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından seri üretim kararı alındı.

HAVELSAN'ın ürettiği orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN, 2023 yılında envantere alındı. Test, kabul süreçlerini tamamlayan BARKAN'ın, sahadaki kullanımlarından gelen geri bildirimlerle harekat kabiliyeti artırıldı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde faydalı yük entegrasyonları yapıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kararıyla BARKAN'ın seri üretimi yapılacak. HAVELSAN, seri üretim kararının ardından, iş ekosistemindeki yetkin alt yüklenici firma ağını genişletti. HAVELSAN, seri üretim kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

BARKAN'da seri üretime geçiliyor

BARKAN'da seri üretime geçiliyor

Son Haberler
Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu
Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması!
Bursaspor'un zaferi: Lige devam
Bursaspor'un zaferi: Lige devam
Mustafa Sarıgül Erdoğan’ın hevesini kursağında bıraktı! Acı gerçeği açıkladı
Mustafa Sarıgül Erdoğan’ın hevesini kursağında bıraktı! Acı gerçeği açıkladı
Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi
Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi