Barkod zorunluluğuna Malatya'da tepki

Malatya’da köylüden aldığı doğal ürünleri işletmesinde satan Ahmet Erbaş, “Bugün Tarım İl Müdürlüğünden geldiler. "Barkodsuz mal olmayacak" dediler. Yani köylünün malını satmayacaksın diyorlar. Şimdi adamın iki tane ineği var. Bu adam gidip nereden makine alsın, nerede barkod yaptırsın? Böyle bir şey, köylüyü öldürmek demektir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici menfaatlerini korumak amaçlı “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması Usul ve Esasları” konulu yönetmelik değişikliğiyle toplu tüketim ve satış yeri olarak faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinde 28 Temmuz 2025'ten itibaren karekod uygulaması zorunlu oldu.

“İKİ TANE İNEĞİ OLAN KÖYLÜ NASIL BARKOT YAPTIRSIN?”

Karekod uygulaması ile köylünün ürününü pazara getirip satmasının zorlaştığını söyleyen şarküteri ürünleri satan Ahmet Erbaş, uygulamaya tepki gösterdi. Erbaş, zorunlu karekod uygulaması için şunları söyledi:

“Bugün Tarım İl Müdürlüğü’nden geldiler. "Barkodsuz mal olmayacaktır" dediler. Yani "Köylünün malını satmayacaksın" diyorlar. Şimdi adamın iki tane ineği var. Bu adam gidip nereden makine alsın, nerede barkod yaptırsın? Böyle bir şey, köylüyü öldürmek demektir. Köylü ne yapsın? İki tane ineği var. Bunu satmasın mı, köylü getirmesin mi, ineğini mi kessin? Köylü kalkınmasın mı? Ne yapacak köylü? Bize diyorlar ki: "Barkodsuz malı satmayın. Köylünün malını satmayın'. Köylü malını satmazsa ne olacak? Mesela şu bal Siirt’ten geliyor, köylünün balı. Köylü bunun barkodunu nerede yapsın? Nerede koysun bu adam? Biz bunu almazsak köylü nasıl mal getirecek buraya? Bu çözüm değil.

Biz bunu sadece köylümüzü kalkındırmak için, onlara karışmamak için istiyoruz, yoksa başka bir şey değil. Mesela diyorlar ki "Zehirlenme olur'. Gerçek köylünün malında zehirlenme olmaz. Köylü günlük malını getiriyor, günlük satıyor. Mesela yumurta, köy yumurtası. "Bunu satmayacaksın" diyorsun. Ne yapacak bu köylü? Valla bilmiyorum. Allah hakkımızda hayırlısını versin."

“GİDİŞAT İYİ DEĞİL”

Gidişat iyi değil. Zaten her şey pahalı kardeşim. Köylünün malı biraz daha ucuz. Mesela yoğurt satıyoruz, köy yoğurdu. Mesela buradan Ankara’ya yoğurt götürüyorlar. Hiç hazır yoğurtta bu kaymak olur mu? Yapmaz. Köylünün malında öyle şey olmaz. Yağını alırlar, kaymağını alırlar, halka verirler. Biz de diyoruz ki milletimiz yesin, elhamdülillah.

Ama sen bunu kapattırırsan, "Bunu satma" dersen, adam beş bidon pekmez yapmış. Köylü nerede barkod bulup da basacak? Bak, bu fabrika malı. Bu da doğal köylü malı. Hiçbir zaman fabrika malıyla doğal köylü malı bir olmaz. Olur mu? Sen bunu nasıl aynı tutarsın? Bu malı bir gün bile bekletmezsin. Ama şimdi diyorlar ki "Barkodsuz mal olmayacak'. Başka bir alternatif yok. Köylü nerede müşteri bulacak da satacak?