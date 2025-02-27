Barkodlu orman emvalleri ihale ile satıldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Barkodlu orman emvalleri ihale ile satıldı!

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılında barkodlu olarak üretilen orman emvallerinin ihalesi yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılında barkodlu olarak üretilen orman emvallerinin ihalesi yapıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aydınpınar Orman İşletme Şefliği ile Balıklı Orman İşletme Şefliği bölmede üretim faaliyetleri barkodlu olarak devam etmekte. Erken üretim olarak başlanan bölmelerde depoya nakli gerçekleşen 2011,947 metreküp barkodlu emvalin 1596,507 metreküp kısmının ihalesi yapılıp emvallerin tamamı satılmıştır. 415,440 metreküp barkodlu emvalin ihale hazırlık aşamaları tamamlandığı ve ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Barkodlu orman emvalleri ihale ile satıldı!

Barkodlu orman emvalleri ihale ile satıldı!

Barkodlu orman emvalleri ihale ile satıldı!

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