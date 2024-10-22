Barkodun garip tarihi

Barkodlar, market alışverişlerinde gözümüzün önünden hızla geçip giden sıradan çizgiler gibi görünse de, 75 yıllık tarihi boyunca uzaya yolculuk yaptı, hayatlar kurtardı ve Antikrist korkularını tetikledi. Bu basit siyah-beyaz çizgiler, ticaret dünyasında devrim yaratırken, bazıları tarafından kötülüğün simgesi olarak görülüyor. Barkodun mucidi Paul McEnroe ve ekibinin geliştirdiği bu teknoloji, alışveriş alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. Ancak, arka plandaki garip ve şaşırtıcı olaylar pek de bilinmiyor.

Barkodun Doğuşu: Bilim Kurgu Gerçek Oldu

Paul McEnroe, 1969’da IBM’de çalışan bir mühendis olarak, market çalışanlarının ürünleri hızlıca tarayabilmesi için lazer tabancaları kullanmalarını önerdi. O dönemde bu fikir, bilim kurguya benziyordu. McEnroe ve ekibi, lazerlerle siyah-beyaz çizgilerden oluşan barkodları tarayarak süpermarket kasalarını hızlandırmayı hedefliyordu. Ancak bu vizyon, IBM’in avukatları tarafından reddedildi. Avukatlar, lazerlerin insanların gözlerine zarar verebileceğinden ve IBM’in bu yüzden dava edilebileceğinden korkuyordu.

McEnroe, lazer ışınının zararsız olduğunu kanıtlamaya çalıştı ancak başarılı olamayınca, Afrika’dan getirtilen rhesus maymunları üzerinde testler yapıldı. Bu testler sonucunda lazerlerin zararsız olduğu kanıtlandı ve avukatlar ikna edildi. Böylece, barkodlar ABD’deki süpermarketlerde kullanılmaya başlandı ve hızla dünyaya yayıldı.

Barkodlar Neden Korkutuyor?

Barkodlar, ilk günden itibaren bazı insanlarda huzursuzluk yarattı. Özellikle bazı dini gruplar, barkodları Antikrist’in işareti olarak görmeye başladı. 1975 yılında yayımlanan bir makalede, barkodların "Deccal'in İşareti" olduğu ve bir gün insanların alınlarına veya ellerine lazerle işleneceği iddia edildi. Bu teori, 1982'de Mary Stewart Relfe'nin yazdığı Yeni Para Sistemi adlı kitapla daha da popüler hale geldi. Barkodun belirli kısımlarında 666 sayısının gizli olduğuna inanılıyordu.

Bu tuhaf teoriler, günümüzde bile bazı dini topluluklar arasında kabul görmekte. Örneğin, Rusya'daki bazı eski inanç mensupları barkodları "Antikrist’in damgası" olarak kabul ediyor ve ürünlerden barkodları silmeye çalışıyorlar.

Barkodların Evrimi: Hayat Kurtaran Teknoloji

Barkodlar, marketlerdeki ürünlerin ötesine geçti ve sağlık sektöründe de önemli bir rol oynadı. Hastaneler, kan örneklerinden ilaçlara kadar birçok şeyi izlemek için barkod sistemlerini kullanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) "Scan4Safety" programı, barkodların hastane süreçlerini hızlandırdığını ve hataları azalttığını gösterdi. Yapılan bir araştırma, barkodların milyonlarca pound tasarruf sağladığını ve sağlık personelinin hasta bakımına ayırdığı zamanı artırdığını ortaya koydu.

Barkodlar ve Siber Tehditler

Barkodlar, kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabiliyor. Özellikle QR kodları, telefonları zararlı sitelere yönlendirmek için kullanılabiliyor. İngiltere'de bazı otopark makinelerine sahte QR kodları yapıştırılarak, sürücülerden hileli ödeme alınmaya çalışıldı. Ayrıca, 2023 yılında Hizbullah, İsrail’in attığı broşürlerdeki QR kodlarının cihazlardan bilgi çaldığını iddia etti.

Gelecekte Barkodlar: QR Kodlara Geçiş

Barkodlar, gelecekte yerini QR kodlarına bırakabilir. QR kodları, daha fazla bilgi kodlayabilme kapasitesine sahip ve özellikle son kullanma tarihleri gibi bilgileri içerebiliyor. Ancak, geleneksel barkodların uzun süre daha varlığını sürdüreceği düşünülüyor. Barkodlar, basit görünümlerine rağmen pek çok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtı.