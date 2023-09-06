Barlas adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Barlas isminin anlamını araştırıyor. Peki, Barlas ne demek? Barlas isminin anlamı nedir?
BARLAS NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Barlas ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Eski bir hükümdar.
- Müjde getiren, güler yüzlü.
- Savaşçı, kahraman.
BARLAS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Barlas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Barlas ismini koymak caizdir.