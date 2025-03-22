Baro Başkanı'ndan Saraçhane'ye destek ziyareti

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Saraçhane’ye gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde protestolar devam ediyor.

İstanbullular İmamoğlu'nun gözaltın alınmasından bu yana aralıksız olarak her gün Saraçhane önünde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de İBB'nin Saraçhane'deki binasında hem nöbet tutuyor hem de ziyaretçileri ağırlıyor.

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri sürüyor.

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri sürüyor.

Bu ziyaretler kapsamında bugün, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile dün İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla görevine son verilen İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve beraberlerindeki heyetler, Saraçhane’ye gelerek CHP Lideri Özel ile görüştü.