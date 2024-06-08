Baronların milyarlarca 11 milyarlık mal varlığına el kondu. Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon

İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda 4 uyuşturucu baronu yakalandı. Operasyonda toplam değeri 11 milyarı bulan taşınmaz, motorlu araç, banka hesabı ve hisse senedine el kondu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada yakalanan uyuşturucu baronlarının Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Amerika ülkelerini kapsayan uyuşturucu ticaretinden sorumlu olduklarını söyledi. Yerlikaya, operasyonda 62 kişinin yakanlandığı bilgisini vererek uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan uyuşturucu baronları ile ilgili şu bilgileri verdi:

Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan’ın yaptığı Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ülkemize ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri,

Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden ülkemize getirilen skunk ve orta doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu, A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., M.A.A., İ.A., isimli yöneticilerin tüm saha operasyonlarını yönettikleri,

Yönettikleri suç örgütünün ülkemiz ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kg uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

Elebaşılığını İbrahim Kurtar’ın yaptığı ve ülkemizde “Kurtar” grubu olarak bilinen Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Başta ülkemiz olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda’da ele geçirilen 372 kg eroinden sorumlu oldukları, Bu kapsamda S.K., Z.K., E.P., M.T., M.T., isimli örgüt yöneticilerinin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları tespit edildi.

Elebaşılığını Aydın Razaki’nin yaptığı Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

Elebaşı Aydın Razaki’nin orta doğudan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ecstasynin ise ülkemize sevk edilmesinden sorumlu olduğu, M.K., E.Y., V.C., T.D., isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün İran ve Polonya’da ele geçirilen toplam 490 kg eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatını yaptıkları tespit edildi.

Elebaşılığını Recep Özyıldız’ın yaptığı Uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.