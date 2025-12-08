ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da 23. Doha Forum kapsamında düzenlenen “Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek” panelinde konuştu.

Tom Barrack “Bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey, ister beğenin ister beğenmeyin 'hayırsever bir monarşi' olmuştur” deyince kafalar karıştı.

Tom Barrack’a konuşmasının ardından gazeteciler “Suriye’de ademi merkeziyetçilik mümkün mü?” sorusunu yöneltti. Barrack şöyle yanıt verdi:

“Ademi merkeziyetçilik bu bölgenin hiçbir yerinde işe yaramadı. Balkanlar’a bakın. 7 farklı ülkeye bölündü. Tam bir karmaşa. Irak’a bakın, milyarlarca dolar harcandı, binlerce insan öldü. Ademi merkeziyet büyük bir sorun. Lübnan’da çalışmıyor. Libya öyle. Doğru yönetim şekli ne bilmiyorum. Buna buradaki gruplar, kültürler, aşiretler karar verecek?”

Suriye için bugüne dek dile getirilen “ademi merkeziyet rafa mı kalktı?” sorusu akla geldi.

Ancak, Ahmed Şara ve Mazlum Abdi’den açıklamalar çok netti…

En yakın açıklamayı yapan PYD ile başlayalım.

PYD, Baas rejiminin yıkılışının yıl dönümünde yayımladığı dünkü açıklamada, geçiş sürecinin halk iradesini dışladığını ve Baasçı zihniyetin yeniden üretildiğini belirtti. PYD, çözümün demokratik, ademi merkeziyetçi bir sistemde olduğunu kaydetti.

Suriye’de ademi merkeziyet defterini iki ay önce AFP’ye demeç veren Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi açmıştı.

Mazlum Abdi “Suriye'de ademi merkeziyetçi bir sistem talep ediyoruz” demişti.

İki gün önce The Jerusalem Post'a röportaj veren Mazlum Abdi, “Suriye'de gücün merkezden uzaklaştırılması konusunda ABD'nin yardımına büyük ihtiyaç var” sözleriyle merkeziyetçilik eğilimlerine dikkat çekti. Abdi “Şam'daki istikrarın sağlanması için ABD'nin Kuzeydoğu Suriye'de kalması gerekiyor” dedi.

ŞARA’DAN ADEMİ MERKEZİYETE YEŞİL IŞIK

Peki, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ne istiyor?

ABD elçisi Barrack'ın 4 ay önce “Suriye'de federasyona yakın bir model gerekebileceğini” söylemesinin ardından Şara'dan ademi merkeziyetçilik çağrılarına örtülü yeşil ışık gelmişti. Suriye'de “bölünmenin hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini” söyleyen Şara “Ayrılma dışında kalan tüm projeler tartışmaya açık” demişti.

HAKAN FİDAN DA YEŞİL IŞIK YAKTI

Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ademi merkeziyeti işaret eden bir açıklamayı saatler önce yaptı.

Hakan Fidan, Doha Forumu marjında Reuters'a verdiği özel demeçte, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye devlet yapılarına entegre olması konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Hakan Fidan’ın ademi merkeziyeti işaret eden şu sözleri dikkat çekti:

“Herhangi bir ülkede iki ordu olamaz. Sadece tek bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir... Ancak yerel yönetim konusunda farklı bir uzlaşıya ve anlayışa varılabilir.”

ERDOĞAN ADEMİ MERKEZİYET’E NE DİYOR

Ademi merkeziyet Türkiye için de dönem dönem tartışılmıştı.

AKP’nin iktidara gelmesinden bugüne Tayyip Erdoğan dönem dönem ademi merkeziyetçilik konusu gündeme getirdi. Ademi merkeziyetçilik yoğun olarak birinci çözüm süreci döneminde tartışılmıştı. AKP’nin akil insanlar dediği kişilerin toplantılarında ademi merkeziyetçilik uzun uzun konuşuldu. AKP ile FETÖ’nün barış döneminde de FETÖ’cüler de ademi merkeziyetçilik savunuyordu.

Erdoğan 2010 yılında ademi merkeziyetçilik tanımına ilişkin konuşmuştu. Erdoğan, kendisinin, ademi merkeziyetçiliği savunan birisi olduğunu belirtmişti.