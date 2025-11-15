ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye özel temsilcisi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam yönetimini kontrol altında bulunduran cihatçı HTŞ örgütünün lideri Ahmed el-Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinin ardından kritik açıklamalarda bulundu.



Barrack’ın Perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;



“Şam, artık IŞİD’in kalıntılarıyla, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah ve diğer terör ağlarıyla mücadelede bize aktif olarak yardım edecek.”



Barrack mesajında;ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Şam yönetiminin temsilcilerinden Şeybani ile ‘kritik bir toplantı’ yaptığını doğruladı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD ile Suriye arasındaki işbirliğinin ‘Hamas’a karşı mücadeleyi de kapsayacağını’ kamuoyuna duyuran ilk isim oldu.



Barrack’ın belirttiğine göre, toplantıda şu başlıklar ele alındı:



Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG/SDF), yeni Suriye’nin ekonomik, savunma ve sivil yapısına entegrasyonu



Türkiye–Suriye–İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması



İsrail–Hamas ateşkesini destekleyen bölgesel mimarinin güçlendirilmesi



Lübnan sınır güvenliğiyle ilgili çeşitli sorunlar



PKK’nın Suriye kolu SDG’nin temsilcisi Mazlum Abdi geçen ay AFP’ye verdiği bir röportajda, birliklerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ‘ön anlaşmaya varıldığını’ söylemişti.