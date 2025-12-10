ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ortadoğu'ya yönelik değerlendirmesinde; "Bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey, ister beğenin ister beğenmeyin 'hayırsever bir monarşi' olmuştur. İşleyen model budur" demiş..

Ben Mükiye’de siyaset bilimi okudum ama okuduğum, öğrendiğim rejimler arasında hayırsever monarşi diye bir tanımlamaya hiç denk gelmedim, Barrack efendinin bu tabiri neresinden uydurduğunu da doğrusu çok ama çok merak ediyorum.

Demedi demeyin; bu söylemi ile Tom Barrack’ın hem monarşiler ve hem de Ortadoğu konusunda tam anlamı ile bir zır cahil olduğu görülmektedir.

Peki, monarşiler gerçekten de bölgede en iyi işleyen sistem midir?

Bakınız monarşilerin özellikle de teokratik mutlaka monarşilerin dünyada iyi işlediği, başarılı bir model olduğu hiç görülmemiştir ki Ortadoğu’da başarılı olacağı iddia edilebilsin.

Öncelikle herkes şunu çok ama çok iyi bilmelidir ki: Monarşiler halkın egemenlik hak ve özgürlüklerini gasp eden gayrimeşru ve son derecede adaletsiz rejimlerdir.

Monarşilerin dünya genelinde egemen olduğu binlerce yıl boyunca dünya şiddet dolu kanlı bir bataklıkta debelenip durmuş, toplumlar yokluk ve yoksulluktan kırılmıştır.

Barrack Efendi’nin Ortadoğu konusundaki cehaleti ve monarşilere yönelik “işleyen model” hükmünün saçmalığı Osmanlı Monarşisi döneminde yaşanan aşağıdaki kaotik ve kanlı isyanlara bakılınca açık ve net bir şekilde görülecektir.

Osmanlı öncesi Emevi, Abbasi ve Memluk monarşilerinde de durumun farklı olmadığına emin olabilirsiniz.

Aşağıdaki liste yaklaşık 400 yılda Suriye, Irak, Arabistan, Filistin, Lübnan, Yemen gibi Osmanlı’nın Ortadoğu vilayetlerinde yaşanan büyük ve etkili isyanları içerir:

Canberdi Gazali İsyanı (1521–1522, Şam Osmanlı’nın Suriye’yi fethinden sonra bölgedeki ilk büyük isyan.) Kalenderoğlu ve Celali İsyanlarının Ortadoğu’ya Sıçraması (1590’lar Irak ve Suriye bölgelerini de etkiler.) Şeyh Ahmed el-Mansur Ayaklanması (1607–1608, Suriye–Arap aşiretleri) Fazıl Ahmed Paşa Döneminde Bağdat’ta Yerel Aşiret Ayaklanmaları (1650–1670) Yemen Zeydi İmamet Ayaklanması (1630–1635 Osmanlı Yemen’den bir süre çekilmek zorunda kalmıştır.) Durzi–Maronit Karışıklıkları (1657 ve 1670'ler, Lübnan) Nejd–Diriyye (Vahhabi) Ayaklanması / I. Suudi İsyanı (1744–1818, Arabistan Osmanlı–Suud çatışması ilk kez başlar. 1818’de Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından bastırılır.) Osmanlı–Yemen Savaşları / Zeydi İsyanları (1700’ler boyunca) Bağdat’ta Mamluk (Çerkez-Kafkasyalı) Hanedan Yönetimine Karşı Ayaklanmalar (1704–1831) II. Suudi İsyanı (1824–1891, Orta Arabistan) Lübnan Dağı Ayaklanmaları (1840, 1845, 1860 Dürzi–Maronit çatışmaları; Avrupa müdahaleleri.) Suriye’de Aşiret Ayaklanmaları (1840–1870) Irak’ta Şii Aşiret Ayaklanmaları (1820–1918 arasında birçok kez Kerbela, Necef, Basra bölgelerinde sık sık görülür.) Yemen'de İmam Yahya İsyanı (1891–1904) Hicaz'da Aşiret Ayaklanmaları (1868–1900) Cebel-i Akrad ve Cebel-i Düruz Ayaklanmaları (1890'lar, Suriye) Hauran (Dürzi) Ayaklanması (1909–1910, Suriye) Yemen İmam Yahya Büyük Ayaklanması (1904–1911) Necd’de Reşidi–Suudi Çatışmaları (1902–1915) Arap İsyanı (1916–1918, Hicaz–Şam–Ürdün–Filistin Şerif Hüseyin önderliğinde Osmanlı’ya karşı en büyük Arap ayaklanması.)

Osmanlı monarşisi döneminde ortaya çıkan bu kaotik ve kanlı isyanlara bakınca bölgede monarşinin iyi işlediği iddiasının tarihi gerçekler karşısında ne kadar saçma bir iddia olduğu açıkça görülecektir.