Barrack'tan Hizbullah açıklaması: Müdahale etmeyeceğiz

Kaynak: AA
Barrack'tan Hizbullah açıklaması: Müdahale etmeyeceğiz

ABD’li Temsilci Barrack, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak "ABD Hizbullah’a müdahale etmeyecek, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinden çekilmeyecek" dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin Hizbullah’a karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını belirterek, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah’a karşı hareket geçeceğiz" dedi.

Barrack ayrıca, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki beş noktadan çekilmeyeceğini vurguladı.

BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuşan Barrack, Hizbullah ve İran’ı "başları koparılması gereken yılanlar" olarak nitelendirdi.

"HİZBULLAH DA İRAN DA DÜŞMANIMIZ"

Barrack, "Hizbullah da bizim düşmanımız, İran da bizim düşmanımız. Bu yılanların başlarını kesip finansmanlarını engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması gerektiğini savunan Barrack, "Lübnan’ın yaptığı tek şey konuşmak, somut bir eylemde bulunulmadı" dedi.

Hizbullah’ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini savunan Barrack, örgüte ayda yaklaşık 60 milyon dolar dış kaynak aktarıldığını iddia etti.

