Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris’in papazlığa terfi töreni için düzenlenen ayine katıldı.

Panayot Malliaris’in papaz yardımcılığından papazlığa yükseldiği tören, Gökçeada’nın Dereköy mahallesindeki Aya Marina Kilisesi’nde yapıldı.

Ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti; Fener Rum Patriği Bartholomeos ile çok sayıda despot ve papaz katıldı. İncil’den bölümler okundu, ziyaretçiler mum yakıp dua etti. Malliaris’e yeni görevinde kullanacağı kıyafet, Metropolit Sykis tarafından giydirildi.

Ayin sonunda Bartholomeos, Papaz Malliaris’e başarı dileklerini iletti. Tören sonrası katılımcılar yemekte bir araya geldi.

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

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Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

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Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

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