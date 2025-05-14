Bartholomeos Gökçeada Aya Marina Kilisesi’nde ayine katıldı: Yeni papaz kim oldu?

Panayot Malliaris’in papaz yardımcılığından papazlığa yükseldiği tören, Gökçeada’nın Dereköy mahallesindeki Aya Marina Kilisesi’nde yapıldı.

Ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti; Fener Rum Patriği Bartholomeos ile çok sayıda despot ve papaz katıldı. İncil’den bölümler okundu, ziyaretçiler mum yakıp dua etti. Malliaris’e yeni görevinde kullanacağı kıyafet, Metropolit Sykis tarafından giydirildi.

Ayin sonunda Bartholomeos, Papaz Malliaris’e başarı dileklerini iletti. Tören sonrası katılımcılar yemekte bir araya geldi.

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