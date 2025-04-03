Bartholomeos’u şoka uğratan gelişme… Bahçeli’nin açıklamasını okuyunca aklı şaşacak!

2012 yılında başarısız olan yeni anayasa girişimlerinde, ‘Türklük’ tanımının kaldırılması görüşlerine karşı çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün’e yaptığı açıklamada vatandaşlık tanımına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çağrısında da bulunan Bahçeli, vatandaşlık benzetmesi ise dikkat çekti. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.” ifadelerini kullandı. 2012 yılında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür” sözlerini akıllara geldi. Bartholomeos’un karşı çıktığına Bahçeli’nin şimdilerde değinmemesi ise dikkat çekti.

BAHÇELİ: HERKES, EŞİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE SAHİPTİR

Bir süredir evinde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda bebek katilini meclise davet ederek silah bırakma çağrısı yapmıştı. Terör örgütünün şartlı silah bırakma çağrısı ile ilerleyen süreçte Bahçeli, Türkgün’de yaptığı değerlendirmelerde yeni anayasa çağrısı çıkışında bulundu. Bahçeli’nin bir zamanlar karşı çıktığı vatandaşlık tanımına, ‘Türkiye Partisi’ tanımı adı altında “Vatandaş olmanın imkânlarından yararlanmanın, yükümlülüklerini yerine getirmenin, ülkemizin zenginliklerinden istifade etmenin erdemine sahip etnik kökeni, dini ve mezhebi, ideolojik aidiyeti, siyasi görüşü ne olursa olsun “bu vatan benim, bu bayrak hepimizin, bu devlet benim” diyen ve bu değerlere yan gözle bakanlara tavır alabilen herkes baş tacıdır, can beraberimizdir. Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.” ifadeleri kullanması dikkat çekti.

BAHÇELİ’NİN ŞİMDİLERDE DİYEMEDİĞİNİ BARTHOLOMEOS 2012 YILINDA SÖYLEMİŞTİ

Cumhuriyet’in kurulduğundan bugüne “Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese 'Türk' denir” 66. anayasa maddesi yürürlükte yerini koruyor. 2012 yıllarında başarılı olamayan yeni anayasa görüşmelerinde ise bu madde tartışılmıştı. O dönemin Fener Rum Patriği Bartholomeos’un TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda vatandaşlık tanımını kapatan, “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” sözleri büyük takdir toplamıştı. Dönemin MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ise Bartholomeos’un sözlerine destek çıkarak, “Türk kavramına etnik bir anlam verenlerin Bartholomeos’tan almaları gereken dersler var” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’Lİ BİNALİ YILDIRIM DA VATANDAŞLIK TANIMI İÇİN “GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR” DEMİŞTİ

Bartholomeos’un bile Türklük tanımına sahip çıktığı ortamda şimdilerde çözüm süreci ile beraber yeni anayasa tartışmaları üzerinde 66. madde tartışılmaya başlandı. Son Başbakan ve AKP’li Binali Yıldırım, yeni anayasada vatandaşlık tanımının güncellenebileceğini belirterek, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir” dedi.