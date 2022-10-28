Bartın Amastris Gıda işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın Amastris Gıda, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik personeli alacak.
İlan için son başvuru tarihi 30 Ekim 2022 olarak açıklandı.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
En az önlisans mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
İkametgah belgesi
SSK hizmet dökümü
Askerlik durum belgesi
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