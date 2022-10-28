Bartın Amastris Gıda işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın Amastris Gıda, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik personeli alacak.

İlan için son başvuru tarihi 30 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

En az önlisans mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

İkametgah belgesi

SSK hizmet dökümü

Askerlik durum belgesi