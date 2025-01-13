Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli saatler

Kaynak: İHA
Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli saatler

Bartın'da babası ile tartışan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olayda genç, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Bartın'ın Aladağ Mahallesi 14. Cadde İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki henüz yapımı bitmeyen 8 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Şahsın atlama ve düşme ihtimaline karşı zemine hava yastığı açılırken, polisler uzun süre genci ikna etmeye çalıştı. Şahsın alkollü olduğu öğrenilirken olay öncesinde ise babası ile tartıştığı öğrenildi.

Şahsın C.K. olduğunu belirleyen polisler yakınlarına ulaşarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen C.K.'nin bir yakını ve polis ekipleri şahsı aşağıya inmeye ikna etti. İnsanların büyük ilgiyle izlediği olayda aşağıya indirilen şahıs hastaneye götürülürken ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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