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Bartın İl Özel İdaresi personel alacak

Bartın İl Özel İdaresi, tır çekici şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:15
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Bartın İl Özel İdaresi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın İl Özel İdaresi, tır çekici şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

Akıl ve beden hastalığı olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

20 – 45 yaş aralığında olmak

Bartın ilinde ikamet etmek

En az 2 yıl deneyimi olmak

CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

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