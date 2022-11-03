﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın İl Özel İdaresi, tır çekici şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az ilkokul mezunu olmak

Akıl ve beden hastalığı olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

20 – 45 yaş aralığında olmak

Bartın ilinde ikamet etmek

En az 2 yıl deneyimi olmak

CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak