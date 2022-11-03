﻿Bartın İl Özel İdaresi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın İl Özel İdaresi, tır çekici şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az ilkokul mezunu olmak
Akıl ve beden hastalığı olmamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
20 – 45 yaş aralığında olmak
Bartın ilinde ikamet etmek
En az 2 yıl deneyimi olmak
CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
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