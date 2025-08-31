Bartın Küre Dağları’nda orman yangını! Zorlu arazi şartlarında ekipler seferber oldu

Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor." dedi.