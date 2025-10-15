İnkumu tatil beldesinin sahilinde görülen pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlk defa Bartın sahilinde pelikan görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekibinin yönlendirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, pelikanı yakalayarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrolde pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedaviye gerek görülmeyen pelikan, tekrar sahile bırakıldı.
Bartın’ın pelikanların göç güzergahında bulunmadığı, kuşun yönünü şaşırarak sahile indiği bildirildi.