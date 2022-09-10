﻿Bartın Ulubel İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Ulubel İmar, geçici olarak inşaat işçisi olan 2 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
Başvurular elden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek olmak
40 yaşını geçmemiş olmak
Bartın Ulus ilçesinde ikamet etmek
En az ilkokul mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Başvuru dilekçesi
İkametgah
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