﻿Bartın Ulubel İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Ulubel İmar, geçici olarak inşaat işçisi olan 2 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Başvurular elden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek olmak

40 yaşını geçmemiş olmak

Bartın Ulus ilçesinde ikamet etmek

En az ilkokul mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Başvuru dilekçesi

İkametgah