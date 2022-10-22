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Bartın Valiliği'nden Amasra'ya giriş yasağı

Grizu patlaması nedeniyle 41 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından Bartın Valiliği, Amasra'ya 3 gün boyunca girişi yasakladı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 20:51
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Bartın Valiliği'nden Amasra'ya giriş yasağı

Bartın Valiliği'nden Amasra'ya giriş yasağı
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Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin eylem yapma amaçlı kente geldiği değerlendirilen kişilerin Amasra'ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim’de meydana gelen maden kazasıyla ilgili kente il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabileceği bilgisinin edinildiği belirtildi.

3 GÜNLÜK YASAK KARARI

Açıklamada, İl İdaresi Kanunu uyarınca valinin, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

“Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.

Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01’den 24 Ekim saat 23.59’a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır.”

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