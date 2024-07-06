Bartın ve Düzce'de kurulacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: ANKA
Bartın ve Düzce'de kurulacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı, Bartın ve Düzce'de yeni idare mahkemelerinin açılmasına dair kararları Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu.

Yayımlanan kararlara göre, Bartın İdare Mahkemesi'nin yargı sınırları Bartın ili olarak, Düzce İdare Mahkemesi'nin yargı sınırları ise Düzce ili olarak tespit edildi. Bu yeni düzenlemelerle, her iki ilde de yargı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin perakende satış tarifelerine ilişkin revize edilen yeni tarife kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu kararla birlikte, şirketin üçüncü tarife uygulama dönemi için belirlenen perakende satış tarifeleri güncellendi.

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