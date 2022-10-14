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Aracını durduran ormana koştu. Sevinç çığlıkları kuşları bile kaçırdı 

Bartın ve Zonguldak'ta kestane toplamak isteyen köylüler, araçlarını uygun yere park edip, ormanlara akın etti. Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, köylüler topladıkları kilolarca kestaneyi kilosu 50 ile 70 TL arasında satıyor. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:26
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Bartın ve Zonguldak'ta aracını durduran ormana koştu. Sevinç çığlıkları kuşları bile kaçırdı 

Aracını durduran ormana koştu. Sevinç çığlıkları kuşları bile kaçırdı 
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DHA'nın haberine göre, Bartın ve Zonguldak’ta kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.   Bartın’ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki orman da her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor. 

Sabah erken saatlerden itibaren ormana gelenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçlarıyla ise uzun kuyruklar oluştu. Köylüler, kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan pazarda satıyor.

Karabük’ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce’ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk” dedi.

Arkadaşlarıyla kestane toplamaya gelen Mesut Karanfil de "Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk" diye konuştu.

Ailesiyle kestane toplayan Hüdayet Önder ise "Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık" dedi.

 

 

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