Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Abdipaşa beldesinde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı!

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