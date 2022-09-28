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Arazi anlaşmazlığı 2 can aldı 

Bartın’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. 

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:22
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Bartın'da arazi anlaşmazlığı 2 can aldı 

Arazi anlaşmazlığı 2 can aldı 
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İHA'nın haberine göre olay Bartın’a bağlı Akbaba köyü Çıtakoğlu Mahallesinde meydana geldi. Aydın Ergün ile evinin yakınındaki araziye temizlik yapmaya gelen Mustafa Akçora (52) karısı Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ergün üstündeki silahla Mustafa Akçora, Fatma Akçora ve Musa Akçora’nın üzerine 10 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla baş ve göğsünden yaralanan Fatma Akçora olay yerinde, Musa Akçora ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Yüzünden yaralanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Akçora’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından oturduğu evde olduğu anlaşılan ve teslim olmamak için direnen Aydın Ergün, Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ergün ve Akçora aileleri arasında daha önce ağaç kesme nedeniyle de tartışma yaşandığı ve iki aile arasında husumet olduğu öğrenildi.

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