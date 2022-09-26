﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyündeki bir baraj inşaatında meydana gelen olayda inşaatta baraj inşaatında çalışan 35 yaşındaki Kadir Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metreden beton zemine düştü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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