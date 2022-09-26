26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın'da baraj inşaatından düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Kadir Akın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 02:46
Takip Et

Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
+
Aa
-

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyündeki bir baraj inşaatında meydana gelen olayda inşaatta baraj inşaatında çalışan 35 yaşındaki Kadir Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metreden beton zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
2
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
4
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
5
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.