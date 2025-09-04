Bartın'da berber dükkânında silahlı hesaplaşma! 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartın’da silahlı bir kavga yaşandı. D.R.U, aralarında daha öncede husumet olan bir kişi ile berber dükkanında karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışma sonrası D.RU, yanında bulunan tabancasını çıkarak ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı.

Bartın'da, D.R.U.'nun, Ç.F., T.H. ve N.K.'yi tabancayla yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.R.U.'nun elektrikli aracından silahı aldıktan sonra ateşlediği ve kaçtığı anlar yer aldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. D.R.U., daha önce darp ve gasp nedeniyle davalık olduğu Ç.F. ve T.H. ile karşılaştıkları berber dükkanında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. D.R.U., yanında getirdiği tabanca ile Ç.F. ve T.H.'yi bacaklarından ve kollarından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de o sırada başka bir dükkanda bulunan N.K.'nin eline isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahını bırakarak kaçan D.R.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

