Boşanma aşamasındaki eşini katletti

Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisinde 9 Eylül'de kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı bıçakla öldüren ve olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen Metin Ar'ın, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metin Ar (49), 9 Eylül'de, Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisindeki kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralamış, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilerek aynı hastanede tedavi altına alınan Metin Ar'ın, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye edildiği öğrenilmişti. (AA)