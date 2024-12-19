Bartın’da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın’da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Binanın çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılan 50 yaşımdaki Nuri Kaplan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin yapılması amacıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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