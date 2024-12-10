Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Bartın Amasra ilçesinde bulunan arkeolojik sit alanında dedektörle dalış yaparak altın yüzük, küpe ve madeni para arayan S.A, isimli kişi yakalandı. Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlçedeki arkeolojik sit alanı olan ve dalış yapmanın yasak olduğu Küçük Liman Mevkisi'nde S.A., dedektörle denize girdi. Denizde, şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, S. A.'nın denizde dedektörle bulduğu altın yüzük, küpe, madeni para ve diğer metal eşyalara el koydu.

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Şüphelinin denizde bulduğu objeler tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan S.A., ifadesi alınmak üzere Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

S.A., define değil takı aradığını, hobi olarak dalış yaptığını ve daha önce bulduğu tarihi eserleri de ilgili birimlere teslim ettiğini öne sürdü. Öte yandan, şüphelinin İzmir'den geldiği, dün de Büyük Liman'da dalış yaptıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Bartın’da denizde define arayan bir kişi yakalandı: Objeler müze müdürlüğüne teslim edildi

Son Haberler
Gebze’de özel bireyler hazırladığı koreografilerle sahne aldı
Gebze’de özel bireyler hazırladığı koreografilerle sahne aldı
Türk çayından 22,2 milyon dolarlık ihracat
Türk çayından 22,2 milyon dolarlık ihracat
Bodo Glimt – Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Bodo Glimt – Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Uzman isim uyardı! Az su tüketimi, böbrek taşı riskini arttırıyor
Uzman isim uyardı! Az su tüketimi, böbrek taşı riskini arttırıyor
Antalya'da büyük tehlike. Kıyıya kadar geldiler görenler inanamadı
Antalya'da büyük tehlike. Kıyıya kadar geldiler görenler inanamadı