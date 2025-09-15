Bartın'da feci kaza! Araç hurdaya döndü... 5 kişi yaralandı

Bartın'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bartın-Safranbolu karayolu üzerinde Çaydüzü Mahallesi kavşağında seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarparak üzerine çıktı. Otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. 5 kişinin yaralandığı kazada, aracın ön kısmı hurdaya döndü. Ekipler düşmek üzere olan elektrik direk için de önlem aldı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

