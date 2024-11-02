Bartın’da feci kaza: Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bartın'ın Abdipaşa beldesinde bir aracın çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abdipaşa beldesi Yenihan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Yılmaz isimli kişiye, seyir halinde bulunan bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mesut Yılmaz, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yerine çağrılan cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, Yılmaz'ın cenazesinin kaldırılması ve aracın yoldan çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.