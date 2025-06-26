Bartın’da garaj ve otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Bartın’da garaj ve otomobil alevlere teslim oldu

Bursa’da bir binanın garajında park halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler otomobili ve garajı tamamen sardı.

Bartın'da bir garaj ve içerisinde bulunan park halindeki otomobil alev alev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi'nde Ali T.'ye ait binanın garajı ve içerisinde park halinde bulunan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilde başlayan alevler bir anda garajı da sardı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Olay anında garajda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yada yaralanma meydana gelmezken uangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangının otomobildeki yakıt sızıntısından yada elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken itfaiye ekipleri alevlerin nedenini araştırma çalışması sürüyor.

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