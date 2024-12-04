Bartın’da havaya ateş açan maganda, pusu kurularak yakalandı

Kurucaşile ilçesinde seyir halinde bulunan 74 ABM 046 plakalı otomobilden havaya ateş açılması üzerine jandarma ve polis ekipleri şahsın peşine düştü. Kamera görüntülerinden güzergahı belirlenen araç, il merkezindeki Yalı bölgesinde bulunan bir kafenin önünde park halinde bulundu.

POLİS PUSUDA BEKLEDİ

Şahısları kaçırmamak için aracı gözetlemeye başlayan Bartın Emniyet Müdürlü Asayiş Şubesi ekipleri, kafede olduğu tahmin edilen sürücü ve yanındakilerin araca binmesi için bekledi. Şahısların kafeden çıkıp araca binmesinin ardından pusuda bekleyen polisler de aracın peşine takıldı. Asayiş Şubesi ve Trafik Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği operasyonla, araç yaklaşık 200 metre ileride durduruldu. Ekipler araçta yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, araç sürücüsünün ise ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ekipler, havaya ateş açtığı belirlenen B.T. isimli şahsı gözaltına alırken, ehliyetsiz sürücüye para cezası kesti. Ekipler, aracı yanlarında bulunan ehliyetli sürücüye teslim ederek olay yerinden ayrıldı.