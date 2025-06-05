Bartın’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bartın'da Abdipaşa istikametinden Bartın istikametine seyir halindeki otomobil ile karşı güzergahtan gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, araç içinde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerinin aracı kesmesi ile kurtarıldı.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulaslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.